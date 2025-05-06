Лепёхин: если «Краснодар» обыграет ЦСКА, можно поздравлять их с чемпионством

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о травме полузащитника «Зенита» Вендела, полученной в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1), а также поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата.

«Было понятно, что Вендел в матче с «Пари НН» получил серьёзную травму. Такие повреждения часто случаются. Скорее всего, там надрыв задней поверхности бедра. Что касается помощи от него «Зениту» — спорный вопрос. Когда бразилец в хорошем настроении и расположении духа, это один из ведущих футболистов «Зенита». Но в последнее время у Вендела хорошие матчи чередуются с не очень уверенными. Наверное, в команде найдут, кем его заменить.

У «Зенита» очень непростая ситуация в РПЛ. Сейчас «Краснодар» встретится с ЦСКА. После этого тура будет более-менее понятна вся ситуация. Если «быки» обыграют армейцев, можно поздравлять «Краснодар» с чемпионством. Честно говоря, я даже не знаю, с кем краснодарцы могут потерять очки, кроме ЦСКА. В любом случае интересно, что борьба продолжается даже за три тура до конца», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (52).