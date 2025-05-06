Генсек РФС высказался о «Зените» в роли догоняющего в нынешнем сезоне РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможной смене чемпиона в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— «Зенит» многие годы был флагманом нашего футбола, а сейчас он в роли догоняющего. Это хорошо для российского футбола?

— Для футбола это не хорошо и не плохо — это нормально. «Зенит» продолжает оставаться флагманом российского футбола, это действующий чемпион, который шесть раз подряд брал золото. Другой вопрос, что у любой команды есть всплески, высшие точки своего развития и есть проблемы, которые приводят к изменению результата. Соперники сильные, наш футбол становится более сбалансированным за счёт того, что происходит рост качества игры других команд. И РФС, и РПЛ позитивно смотрят на эти изменения. Это нормальный результат спортивной борьбы, — приводит слова Митрофанова «Комсомольская правда».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (52). В зоне вылета располагаются «Факел» (16) и «Оренбург» (18). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (24) и «Пари Нижний Новгород» (23).