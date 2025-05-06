Радченко: «Зениту» будет сложно заменить Вендела
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о травме бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, полученной в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14' 1:1 Соболев – 54' 2:1 Соболев – 83'
«Заменить Вендела будет очень сложно. Это футболист, который строит игру в середине поля. Через него идут атакующие действия, он хорошо играет в обороне. Заменить его — непростая задача. У «Зенита» есть состав, скамейка запасных. Семак найдёт какой-то выход», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (52).
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