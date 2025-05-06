Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марио Фернандес рассчитывает возобновить карьеру. Он не играл больше года

Марио Фернандес рассчитывает возобновить карьеру. Он не играл больше года
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес рассчитывает возобновить карьеру. Футболист не играл больше года. Последний официальный матч защитник провёл 13 марта 2024 года (на Кубок с «Динамо»).

Поймай мяч и выиграй PS5! Все подробности на betkeeper.championat.com
Поймай мяч и выиграй PS5! Все подробности на betkeeper.championat.com
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110. 18+
erid: RanyoJxErm

«Я нахожусь в поиске новой команды и вернусь на поле, если на то будет воля божья. Даже не думаю завершать карьеру. Я в порядке, усердно тренируюсь и чувствую в себе силы ещё поиграть», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Фернандес отыграл за ЦСКА 10 лет, а сезон-2023/2024 Марио провёл в санкт-петербургском «Зените». За сборную России защитник выступал с 2017 по 2021 год.

Материалы по теме
Фернандес: постараюсь помочь «Динамо» взять чемпионский титул
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android