Глебов — о словах Карпина про заработки в «Динамо»: прочитал и улыбнулся

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина, под руководством которого он выступал в «Ростове». В апреле Карпин пошутил о выросшей зарплате Глебова в московском клубе.

– Недавно у Валерия Карпина спрашивали в интервью, в чём выиграл Глебов, перейдя в «Динамо». И он ответил, что как минимум финансово Данил точно в плюсе.

– Да, я в курсе этого. Прочитал и просто улыбнулся. Валерий Георгиевич умеет и любит отвечать в таком стиле на многие вопросы.

– Ну а на самом деле как оцениваете свою адаптацию в «Динамо»?

– Нормально. Всё чаще выхожу на поле, чувствую себя увереннее, лучше с каждым матчем, – приводит слова Глебова Metaratings.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч. «Динамо» — пятое (50 очков).