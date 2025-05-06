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Симоне Индзаги высказался о возможном выходе «Интера» в финал Лиги чемпионов

Симоне Индзаги высказался о возможном выходе «Интера» в финал Лиги чемпионов
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о возможном выходе в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В 1/2 финала турнира миланцы встречаются с «Барселоной». Ответная игра пройдёт сегодня, 6 мая. Первая встреча завершилась вничью — 3:3.

— Насколько важен финал в Стамбуле, побуждающий вас добиться чего-то великого?
— У нас есть эта мысль внутри, было трудно справиться с этим, потому что мы играли хорошо. Но нужно жить настоящим, это часть пути, который мы прошли за эти годы. Теперь мы хотим продолжать, и мы в матче от этого, несмотря на трудности.

Это захватывающие матчи, мы работаем ради этого, и удовлетворение — награда за упорный труд. Мы знаем, что оно не было дано, потому что в начале сезона каждая команда пытается выиграть всё, и мы тоже это делаем, не делая выбора, но только упорным трудом мы сможем принести удовлетворение нашим болельщикам, — приводит слова Индзаги официальный сайт клуба.

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