Марио Фернандес высказался о возможном матче сборных России и Бразилии

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес высказался о возможном товарищеском матче сборных России и Бразилии.

«Не знаю, насколько такая игра реальна, не владею информацией. Но, конечно, я был бы рад, если бы матч Россия — Бразилия состоялся. Это было бы прекрасно!» — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.