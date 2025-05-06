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Юран: в матч сборной России с инопланетянами я бы не поверил, а с Бразилией — почему нет?

Юран: в матч сборной России с инопланетянами я бы не поверил, а с Бразилией — почему нет?
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Известный российский экс-футболист Сергей Юран отреагировал на новости, что сборная России может провести товарищеский матч с Бразилией.

«Если бы сказали, что сборная России сыграет с инопланетянами, я бы не поверил. А матч с Бразилией возможен, почему нет? Эта страна хорошо относится к России, матч с ними — не что-то сверхъестественное. Если переговоры начались, должны закончиться положительно. Дай бог.

Матч с такой командой будет большим плюсом в первую очередь для игроков. Также и для болельщиков, да для всех. У нас не было возможности сыграть с более сильной командой. Для каждого это праздник», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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