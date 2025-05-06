Игорь Ледяхов: «Краснодар» не упустит чемпионство — футболисты научились терпеть

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о чемпионских амбициях «Краснодара». Он уверен на 99%, что «быки» выиграют золотые медали РПЛ в текущем сезоне.

«Думаю, «Краснодар» дотянет. Даю 99%, что «быки» не упустят чемпионство в этом сезоне. В предстоящем матче с ЦСКА всё станет ясно. На заключительном этапе все игры сложные. Но «Краснодар» научился играть эти матчи — футболисты умеют терпеть и стали более сбалансированными. На протяжении всего сезона у команды нет серьёзных провалов. «Краснодар» отдаст все силы, чтобы обыграть ЦСКА и снять все вопросы в плане чемпионства», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (52).