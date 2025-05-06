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Генсек РФС оценил уровень РПЛ в период отстранения от еврокубков

Генсек РФС оценил уровень РПЛ в период отстранения от еврокубков
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос об уровне футбола в России после отстранения от участия в международных соревнованиях.

— Нас сейчас нет в еврокубках, очень сложно оценить уровень российского футбола. На ваш взгляд, за последние несколько лет он сильно снизился?
— Определённые изменения происходят, но их действительно сложно оценить именно потому, что отсутствуют регулярные игры в еврокубках. Но надо помнить, что возвращение наших клубов к международным соревнованиям точно приведёт к изменениям. Например, в трансферной политике клубов. Появятся более сильные игроки, которых сегодня клубы не берут, потому что они не хотят на данном этапе сверхинвестировать.

— Или не могут пригласить качественных игроков без матчей в еврокубках?
— Да, игроки готовы будут ехать в чемпионат, где клубы участвуют в международных соревнованиях. Так что если уровень и снизился, то российский футбол готов будет всё это очень быстро компенсировать. Ровно в момент принятия соответствующего решения, восстановления справедливости мы сразу получим и компенсационные меры по улучшению качества футболистов.

Уровень у нас объективно неплохой. Мы его оцениваем по различным аналитическим параметрам. Мы любим себя бить батогами и рассказывать, что наш футбол какой-то не такой. Ну давайте вспомним, что до пандемии, до начала сложных событий для нашего футбола мы находились на шестом-седьмом месте в рейтинге УЕФА, — приводит слова Митрофанова «Комсомольская правда».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (52). В зоне вылета располагаются «Факел» (16) и «Оренбург» (18). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (24) и «Пари Нижний Новгород» (23).

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