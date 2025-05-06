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Ледяхов: интересно посмотреть, как будет выглядеть сборная России на фоне Бразилии

Ледяхов: интересно посмотреть, как будет выглядеть сборная России на фоне Бразилии
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Российский экс-футболист Игорь Ледяхов отреагировал на новости о том, что сборная России может провести товарищеский матч с Бразилией в 2025 году.

«Приветствую, если переговоры о товарищеском матче сборных России и Бразилии ведутся на полном серьёзе. Интересно посмотреть, как мы будем выглядеть на уровне лучших сборных мира. Какая разница, какой состав будет играть с нами? Даже если приедут не лучшие футболисты, всё равно сборная Бразилии говорит сама за себя. У них нет лучших или не лучших — там очень много качественных футболистов, которые играют у себя в стране и по всему миру. Если это правда, а не слухи, это пойдёт на пользу сборной России», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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