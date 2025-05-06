Гурцкая — о «Спартаке»: в следующем сезоне будет хуже

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мыслями о московском «Спартаке». Он считает, что в следующем сезоне красно-белые выступят хуже, чем в нынешнем. За три тура до конца РПЛ сезона-2024/2025 «Спартак» занимает четвёртое место в РПЛ.

«Я думаю, что в следующем сезоне будет хуже. Но окей, возможно, сейчас вложат ещё 50 млн, купят двух-трёх игроков топового уровня.

У меня вот надежда на следующий год. Судя по тому, что на предматчевой разминке Кахигао вышел на поле и подсказывал игрокам, как действовать, может быть, он в тренерский штаб войдет. Я видел это на картинке, он Рябчуку давал установку [на поле]. Я вообще не знаю ни одной хорошей команды, где спортивный директор выходил бы на поле», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».