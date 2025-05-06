«Зенит» — лучшая команда 27-го тура РПЛ по важным атакующим показателям

Статистическая платформа «РУСТАТ» в своём телеграм-канале обнародовала статистику по итогам 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Так, лучшей атакующей командой тура стал «Зенит», который лидирует в нескольких важных показателях.

У петербургского клуба самый большой показатель xG (ожидаемых голов) — 3,55. Кроме того, «Зенит» лидирует по удачным обводкам (29), успешным действиям в чужой штрафной площади (39) и скорости точных передач (16,6).

Также у «Зенита» 106 успешных единоборств — это лучший показатель 27-го тура чемпионата страны наравне с тольяттинским «Акроном».

Напомним, «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ. За три тура до конца сезона сине-бело-голубые отстают от «Краснодара» на четыре очка.