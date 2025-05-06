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Глебов: «Динамо» при Личке стереотипно считалось командой, которая плохо играет в обороне

Глебов: «Динамо» при Личке стереотипно считалось командой, которая плохо играет в обороне
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов прокомментировал выездную победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:1). Отметим, что бело-голубые играли вдесятером с 49-й минуты.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

— Может показаться, что «Динамо» повезло обыграть соперника в меньшинстве, ещё и на выезде. Согласны ли вы с этим?
— Как понять «повезло»? Это не очень подходящее и хорошее слово по отношению к нам в этой игре. Да, мы остались в меньшинстве, но, несмотря на это, продолжали выполнять установку тренерского штаба. Все бились, все старались. Не на 100%, а даже на 150%. И как результат — победили. Даже в меньшинстве. Даже на выезде.

— «Динамо» прежде всего очень хорошо и надёжно сыграло в обороне. Как удалось наладить оборонительные действия так резко при новом тренере, после ухода Марцела Лички?
— А у нас что, в последнее время были проблемы в обороне? Я думаю, «Динамо» при Личке скорее стереотипно считалось командой, которая плохо играет в обороне, которая разбалансирована. Но это ложные стереотипы, нужно уходить от них, — приводит слова Глебова Metaratings.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч. «Динамо» — пятое (50 очков).

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