Игрок ЦСКА Кисляк: у нас было преимущество в матче с «Ахматом», но получили дурацкий гол

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что армейцы владели преимуществом в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

— Что в первом, что во втором тайме у нас было большое преимущество, но не смогли дожать «Ахмат». Получили дурацкий гол со стандарта, но, как я всегда говорю, это футбол — и такое бывает. Нам нужно было реализовывать свои моменты.

— Со стороны показалось, что быстрый гол сломал ваш план на игру.

— Да нет. Мы играли так же, как и до забитого гола, продолжали давить. Возможно, «Ахмат» своим голом со стандарта переломил ход игры, но мы всё равно создавали моменты.

— Чего не хватило ЦСКА для победы? Последнего удара?

— Да, последнего удара, моменты же были, — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч.