Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Кисляк: у нас было преимущество в матче с «Ахматом», но получили дурацкий гол

Игрок ЦСКА Кисляк: у нас было преимущество в матче с «Ахматом», но получили дурацкий гол
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что армейцы владели преимуществом в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Койта – 9'     1:1 Самородов – 33'    

— Что в первом, что во втором тайме у нас было большое преимущество, но не смогли дожать «Ахмат». Получили дурацкий гол со стандарта, но, как я всегда говорю, это футбол — и такое бывает. Нам нужно было реализовывать свои моменты.

— Со стороны показалось, что быстрый гол сломал ваш план на игру.
— Да нет. Мы играли так же, как и до забитого гола, продолжали давить. Возможно, «Ахмат» своим голом со стандарта переломил ход игры, но мы всё равно создавали моменты.

— Чего не хватило ЦСКА для победы? Последнего удара?
— Да, последнего удара, моменты же были, — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч.

Материалы по теме
Лепёхин: если «Краснодар» обыграет ЦСКА, можно поздравлять их с чемпионством
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android