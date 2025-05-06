Генсек РФС Митрофанов: в УЕФА все готовы к тому, чтобы Россия вернулась к соревнованиям

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал об отношении к российскому футболу в руководстве УЕФА, а также высказался о возможном возвращении России к международным соревнованиям.

«УЕФА, особенно на уровне руководства, ничего негативного против России, российского футбола и РФС не имеет. Абсолютное большинство федераций рассуждают привычным нам языком футбольной дипломатии — государство не может вмешиваться в дела национальной ассоциации. Никто не хотел никаких отстранений, никто не хотел никаких спортивных санкций. Поэтому они все готовы к тому, чтобы мы вернулись. И готовы играть.

Но потом начинается: «Ты знаешь, у нас правительство, это не мы, это политики, у нас в стране их все не любят, но мы вынуждены жить по таким правилам, потому что они приняли решение». Многие из европейских стран по различным вопросам нас поддерживают. Но ждут консолидированной позиции от УЕФА, ФИФА, Международного олимпийского комитета, для того чтобы принять то самое правильное решение», — приводит слова Митрофанова «Комсомольская правда».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).