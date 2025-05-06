Наумов: России важно сыграть с настоящей сборной Бразилии, а не с ребятами с пляжа

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости о возможном проведении матча сборных России и Бразилии.

«Будет супер, если сборная России сыграет с Бразилией. Конечно, РФС придётся раскошелиться на эту игру. Бразильцы просто так никуда не ездят. Но всё равно этот матч стоит свеч. Интересно проверить силы нашей сборной на фоне такой великой команды. Россия со слабыми сборными показывает сумасшедшие результаты: ни одного мяча не пропустили и 50 голов забили. РФС нужно ставить условие, чтобы приехала основная сборная Бразилии. Не юниорская, не молодёжная — они не будут интересны нашей команде.

Почему мировые звёзды сборной Бразилии должны отказываться от матча с Россией? Это будет товарищеская встреча с участием Бразилии. Когда в сборную вызывают, все едут с удовольствием. Мы должны поставить условие, чтобы к нам приехала основная команда. А если будет не основа, мы ничего не сравним. Нам важно сыграть с настоящей сборной Бразилии, а не с ребятами с пляжа», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.