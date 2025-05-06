Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: Россия — Бразилия — шикарная афиша, но в нынешнее время лучше не говорить «гоп»

Мостовой: Россия — Бразилия — шикарная афиша, но в нынешнее время лучше не говорить «гоп»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на новости о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

«Россия — Бразилия — шикарная афиша, но в нынешнее время лучше не говорить «гоп». Однозначно, что у бразильцев приедет неосновной состав. Мы видим, даже команды без названия приезжают в Россию резервными составами. Вряд ли сборная Бразилии приедет основой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России и клубы РПЛ отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Материалы по теме
Наумов: России важно сыграть с настоящей сборной Бразилии, а не с ребятами с пляжа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android