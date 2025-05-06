Мостовой: Россия — Бразилия — шикарная афиша, но в нынешнее время лучше не говорить «гоп»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на новости о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

«Россия — Бразилия — шикарная афиша, но в нынешнее время лучше не говорить «гоп». Однозначно, что у бразильцев приедет неосновной состав. Мы видим, даже команды без названия приезжают в Россию резервными составами. Вряд ли сборная Бразилии приедет основой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России и клубы РПЛ отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.