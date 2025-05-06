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Стало известно, что Слот сказал Александер-Арнольду, сообщившему об уходе из «Ливерпуля»

Стало известно, что Слот сказал Александер-Арнольду, сообщившему об уходе из «Ливерпуля»
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сообщил главному тренеру команды Арне Слоту об уходе из клуба по окончании сезона во время мартовской паузы на матчи сборных. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, футболист объяснил, что на текущем этапе своей карьеры чувствует необходимость выйти из зоны комфорта и принять новый вызов.

Подчёркивается, что Слот выразил своё разочарование, однако заверил, что уважает его решение. «Ты — важная часть этой команды. Давай закончим сезон на высокой ноте вместе», — сказал Слот Тренту. На что Александер-Арнольд ответил: «Мой настрой и преданность делу не изменятся. Я буду продолжать отдавать всего себя этому клубу до последнего дня».

Защитник объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона в понедельник, 5 мая. Ранее СМИ сообщали, что летом он присоединится к мадридскому «Реалу».

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