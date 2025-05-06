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Легионеру московского «Динамо» грозит дисквалификация до конца сезона

Легионеру московского «Динамо» грозит дисквалификация до конца сезона
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля в матче 27-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

«По матчу «Крылья Советов» — «Динамо» рассмотрим три вопроса: опоздание главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на 10 минут на флеш-интервью после матча, неоднократный выход за пределы технической зоны исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева и удаление за агрессивное поведение игрока «Динамо» Хорхе Карраскаля. Он приглашён на заседание», — приводит слова главы комитета Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, «агрессивное поведение наказывается дисквалификацией виновного игрока до четырёх матчей». В случае применения максимальной санкции Карраскаль пропустит три оставшиеся встречи в этом розыгрыше чемпионата России и матч первого тура в сезоне-2025/2026.

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей. «Динамо» — пятое. Действующим чемпионом России является «Зенит».

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