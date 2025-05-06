Александр Мостовой: будет чудо, если «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о шансах «Краснодара» на победу в чемпионате России сезона-2024/2025.

«Конечно, «Краснодар» может проиграть один матч, потому что есть фора в четыре очка. Мне кажется, что «быки» не уступят ЦСКА. Когда «Зенит» и «Спартак» потеряли очки, я говорил, что «Краснодар» на 60% чемпион. Уже сейчас могу сказать, что на 70%. Конечно, в футболе бывают чудеса. Если «Краснодар» не станет чемпионом России в такой ситуации, это будет чудо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За три тура до финиша Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 61 очком. У «Зенита», занимающего вторую строчку, 57 очков после 27 встреч. В 28-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет в Москве с ЦСКА. Матч состоится в субботу, 10 мая.