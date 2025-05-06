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В Конфедерации футбола Бразилии опровергли информацию о матче со сборной России

В Конфедерации футбола Бразилии опровергли информацию о матче со сборной России
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Бразильская конфедерация футбола (CBF) не планирует проведение товарищеского матча между местной национальной командой и сборной России. Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на источник в CBF.

Сообщается, что на текущий момент «не планируется никаких матчей со сборной России ни в футболе, ни в каком-либо другом виде спорта».

Ранее издание Band сообщило, что CBF заинтересована в проведении товарищеской игры с российской национальной командой. Подчёркивалось, что бразильской стороной было дано согласие организовать товарищеский матч осенью, во время паузы на встречи сборных.

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