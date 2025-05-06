Кевин Де Брёйне может остаться в «Сити», игрок готов подписать новый контракт — GMS

33-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне дал понять руководству клуба, что готов продлить контракт, если они, а также главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола изменят позицию относительно его будущего в команде. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, бельгийский футболист испытывает «настойчивое желание доказать, что он по-прежнему может выступать на высшем уровне». 33-летний полузащитник также считает, что способен помочь команде вернуть титул чемпионов Англии в следующем сезоне. По этой причине Де Брёйне был крайне разочарован, когда боссы «Манчестер Сити» объявили, что не будут продлевать с ним контракт, заканчивающийся грядущим летом.

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