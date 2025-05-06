Шаронов — о травме Вендела: игра «Зенита» не может зависеть от одного футболиста
Поделиться
Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о травме полузащитника «Зенита» Вендела. Бразилец получил повреждение на 57-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1) и не смог продолжить игру.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14' 1:1 Соболев – 54' 2:1 Соболев – 83'
«Вендел — игрок высокого уровня для чемпионата России. Любая потеря хорошего футболиста — потеря. Но игра команды не может зависеть от одного футболиста. У «Зенита» достаточно возможностей, поэтому команда хорошо укомплектована», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что Вендел не сможет помочь команде в предстоящих матчах из-за травмы. Летом 2025 года полузащитник перейдёт из санкт-петербургского клуба в «Ботафого».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 мая 2025
-
18:03
-
17:55
-
17:46
-
17:40
-
17:33
-
17:29
-
17:25
-
17:11
-
17:00
-
16:50
-
16:50
-
16:40
-
16:38
-
16:30
-
16:16
-
16:13
-
16:12
-
16:10
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:09
-
15:06
-
15:06
-
15:05
-
14:56
-
14:45
-
14:30
-
14:29