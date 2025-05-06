Шаронов — о травме Вендела: игра «Зенита» не может зависеть от одного футболиста

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о травме полузащитника «Зенита» Вендела. Бразилец получил повреждение на 57-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1) и не смог продолжить игру.

«Вендел — игрок высокого уровня для чемпионата России. Любая потеря хорошего футболиста — потеря. Но игра команды не может зависеть от одного футболиста. У «Зенита» достаточно возможностей, поэтому команда хорошо укомплектована», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что Вендел не сможет помочь команде в предстоящих матчах из-за травмы. Летом 2025 года полузащитник перейдёт из санкт-петербургского клуба в «Ботафого».