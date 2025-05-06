Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов — о травме Вендела: игра «Зенита» не может зависеть от одного футболиста

Шаронов — о травме Вендела: игра «Зенита» не может зависеть от одного футболиста
Комментарии

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о травме полузащитника «Зенита» Вендела. Бразилец получил повреждение на 57-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1) и не смог продолжить игру.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Вендел — игрок высокого уровня для чемпионата России. Любая потеря хорошего футболиста — потеря. Но игра команды не может зависеть от одного футболиста. У «Зенита» достаточно возможностей, поэтому команда хорошо укомплектована», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что Вендел не сможет помочь команде в предстоящих матчах из-за травмы. Летом 2025 года полузащитник перейдёт из санкт-петербургского клуба в «Ботафого».

Материалы по теме
«Зенит» в гонке благодаря Соболеву! Дублем перевернул тяжелейший матч с «Пари НН»! Видео
«Зенит» в гонке благодаря Соболеву! Дублем перевернул тяжелейший матч с «Пари НН»! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android