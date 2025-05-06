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Роман Шаронов оценил прогресс нападающего «Динамо» Гладышева весной

Роман Шаронов оценил прогресс нападающего «Динамо» Гладышева весной
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Экс главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался об игре форварда московского «Динамо» Ярослава Гладышева в весенней части Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

«Для каждого футболиста есть определённый период. Для Гладышева очень важно стабилизировать свою игру. Есть компоненты, которые он улучшил, однако они остаются в тени — видны только голы. Хотя есть много составляющих факторов, как Гладышев забивает голы. Если анализировать его игру, возможно, у него стал лучше выбор позиции, правильные своевременные открывания и работа с мячом. Нельзя в двух словах провести полный анализ, почему Ярослав прибавил.

Когда у тебя есть сильные партнёры по команде, это хорошо. Не думаю, что отсутствие Тюкавина заставило Гладышева прогрессировать. Я бы не стал это связывать — они играли вместе, а не на одной позиции. Чем сильнее партнёры, тем лучше», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Ярослав Гладышев является самым результативным футболистом в составе «Динамо» в 2025 году. В весенней части сезона в активе нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Основной форвард бело-голубых Константин Тюкавин продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена. После 27 туров московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место с 50 очками в активе.

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