Экс-игрок «МЮ» Нани примет участие в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА

ЦСКА в телеграм-канале анонсировал участие бывшего нападающего сборной Португалии, «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» Луиша Нани в гала-матче, посвящённом 20-летию победы красно-синих в Кубке УЕФА, который состоится 18 мая.

«Один из лучших игроков в истории сборной Португалии присоединится к команде легенд уже в следующее воскресенье. Вместе с Нани также сыграют Клод Макелеле, Карло Кудичини, Манише и другие звёзды мирового футбола и, конечно, наши легенды», — написано в телеграм-канале ЦСКА.

Матч с участием легенд красно-синих и мировых звёзд футбола, игравших с московским клубом в победном для него розыгрыше турнира, состоится на стадионе «ВЭБ Арена».

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