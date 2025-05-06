Экс-игрок «МЮ» Нани примет участие в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА

ЦСКА в телеграм-канале анонсировал участие бывшего нападающего сборной Португалии, «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» Луиша Нани в гала-матче, посвящённом 20-летию победы красно-синих в Кубке УЕФА, который состоится 18 мая.
«Один из лучших игроков в истории сборной Португалии присоединится к команде легенд уже в следующее воскресенье. Вместе с Нани также сыграют Клод Макелеле, Карло Кудичини, Манише и другие звёзды мирового футбола и, конечно, наши легенды», — написано в телеграм-канале ЦСКА.
Матч с участием легенд красно-синих и мировых звёзд футбола, игравших с московским клубом в победном для него розыгрыше турнира, состоится на стадионе «ВЭБ Арена».
Первый обладатель Кубка УЕФА из России: