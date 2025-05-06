Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бастони обратился к болельщикам «Интера» перед ответным полуфиналом ЛЧ с «Барселоной»

Бастони обратился к болельщикам «Интера» перед ответным полуфиналом ЛЧ с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник итальянского «Интера» Алессандро Бастони обратился к болельщикам клуба перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Барселоной». Игра пройдёт сегодня, 6 мая, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вам есть что сказать болельщикам, которые соберутся на «Сан Сиро»?
— Мы будем временами страдать, как в первом матче, поэтому нам понадобится ваша поддержка. На поле будет 11 на 11, поэтому вам нужно будет вести себя как можно громче. А мы постараемся вести себя как можно спокойнее, чтобы принимать оптимальные решения, — приводит слова Бастони официальный сайт «Интера».

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».

Материалы по теме
Как за «Интер» и «Барсу» друг против друга играли братья Милито. Их карьеры — антагонизм
Как за «Интер» и «Барсу» друг против друга играли братья Милито. Их карьеры — антагонизм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android