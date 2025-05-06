Бастони обратился к болельщикам «Интера» перед ответным полуфиналом ЛЧ с «Барселоной»

Защитник итальянского «Интера» Алессандро Бастони обратился к болельщикам клуба перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Барселоной». Игра пройдёт сегодня, 6 мая, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

— Вам есть что сказать болельщикам, которые соберутся на «Сан Сиро»?

— Мы будем временами страдать, как в первом матче, поэтому нам понадобится ваша поддержка. На поле будет 11 на 11, поэтому вам нужно будет вести себя как можно громче. А мы постараемся вести себя как можно спокойнее, чтобы принимать оптимальные решения, — приводит слова Бастони официальный сайт «Интера».

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» завершился результативной ничьей (3:3). В финале победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».