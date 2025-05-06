Валерий Непомнящий: не верю в проведение товарищеского матча Россия — Бразилия

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слухи о возможном проведении товарищеской встречи между сборными России и Бразилии. Ранее в СМИ появилась информация, что бразильская конфедерация футбола готова к проведению такого матча осенью.

«Оцениваю проведение товарищеского матча Россия — Бразилия как маловероятное. Было бы хорошо, но пока в это не верю. Если такой матч действительно состоится, почему у бразильцев не может приехать основной состав? Практически все игроки сборной Бразилии выступают в Европе, и лишь единицы — у себя на родине. Им легко созвать сборную из футболистов из Европы и прилететь в Москву. Тем более что в руководстве команды должен быть европейский специалист Анчелотти», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После появления информации о возможном товарищеском матче между сборными России и Бразилии издание CNN Brasil опровергло эту новость, ссылаясь на источник в бразильской футбольной конфедерации.