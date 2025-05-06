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Роналду отреагировал на вызов сына в сборную Португалии U15

Роналду отреагировал на вызов сына в сборную Португалии U15
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Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на вызов своего сына в юношескую португальскую национальную команду (игроки до 15 лет) для участия в международном турнире в Хорватии.

«Горжусь тобой, сынок!» — написал 40-летний форвард в своём аккаунте в социальной сети, приложив фото состава сборной Португалии U15.

Также Роналду выложил публикацию с сыном, которую сопроводил комментарием: «ДНК Португалии».

Юношеская сборная Португалии сыграет со сверстниками из Японии, Греции и Англии. Роналду‑младший выступает за детскую команду «Аль‑Насра», ранее он также выступал за академии «Посуэло», «Ювентуса» и «Реала».

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