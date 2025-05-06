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Балахнин: не вижу катастрофы в возможном уходе Осипенко и Комличенко из «Ростова»

Балахнин: не вижу катастрофы в возможном уходе Осипенко и Комличенко из «Ростова»
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Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал слухи о возможном уходе из «Ростова» защитника Максима Осипенко и форварда Николая Комличенко.

«Как «Ростов» может развалиться с уходом Осипенко и Комличенко? Клуб возьмёт других футболистов. Очевидно, что Максим и Николай могут уйти летом, и в команде будут большие перемены, в том числе и в плане главного тренера. Надеюсь, к этому все готовы. Не вижу катастрофических последствий в возможном уходе Осипенко и Комличенко — «Ростов» же неплохо играл без них. Но нужны ли они «Краснодару»?» — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне на счету Максима Осипенко 10 голов и четыре результативные передачи за «Ростов» во всех турнирах. Всего защитник принял участие в 35 матчах за клуб. Нападающий Николай Комличенко, который является воспитанником «Краснодара», принял участие в 33 матчах, забил восемь голов и пять раз результативно ассистировал партнёрам по команде. По данным журналиста Ивана Карпова, интерес к игрокам проявляет «Краснодар».

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