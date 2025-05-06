Athletic: Трента задевали разговоры о его преданности «Ливерпулю» на фоне слухов о «Реале»

Защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда крайне задевали разговоры, ставящие под сомнение его преданность мерсисайдцам на фоне слухов о потенциальном переходе в мадридский «Реал», которые появлялись в течение нынешнего сезона. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, английский футболист находил абсурдными заявления, что «его мысли уже находятся в Испании».

Подчёркивается, что Александер-Арнольд хранил молчание о будущем, поскольку «не хотел подливать масла в огонь, даже если это означало, что информационная пустота будет заполняться недостоверными сведениями».

Футболисту было тяжело принять решение об уходе из «Ливерпуля», так как у него сложились хорошие отношения с главным тренером команды Арне Слотом. Защитнику нравится тщательное планирование и внимание к деталям нидерландского специалиста.

В понедельник, 5 мая, Александер-Арнольд сообщил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

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