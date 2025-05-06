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В «Динамо» Мх отреагировали на информацию о возможном подписании Александра Беленова

В «Динамо» Мх отреагировали на информацию о возможном подписании Александра Беленова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи о возможном переходе в команду голкипера Александра Беленова из воронежского «Факела».

— Действительно ли клуб планирует расстаться с Давидом Волком и пригласить в команду Беленова?
— У меня нет такой информации, я ей не владею. Поэтому обсуждать тут нечего, — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что махачкалинское «Динамо» может подписать Александра Беленова, чей контракт с «Факелом» истекает в конце сезона, в статусе свободного агента. Основным вратарём бело-голубых в таком случае станет Тимур Магомедов, а голкипер сборной России Давид Волк покинет команду.

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