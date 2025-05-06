Стали известны срок и сумма контракта, который «Бавария» готова предложить Флориану Вирцу

Атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц, а также его семья твёрдо придерживаются мнения, что прежде чем попробовать свои силы за границей, футболисту стоит перейти в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

По сведениям источника, в «Баварии» высоко оценивают вероятность трансфера уже этим летом, в то время как в Леверкузене не располагали информацией о желании Вирца сменить команду. Переговоры между клубами пока не велись.

Сообщается, что в Мюнхене готовы предложить Вирцу пятилетний контракт на € 20-25 млн в год.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 22-летний Вирц провёл 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. Также на его счету девять матчей, шесть голов и одна передача в Лиге чемпионов.