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Мостовой: сразу говорил, что Гладышев неплохой паренёк, его хорошая игра — не новость

Мостовой: сразу говорил, что Гладышев неплохой паренёк, его хорошая игра — не новость
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о прогрессе 22-летнего форварда московского «Динамо» Ярослава Гладышева в весенней части сезона РПЛ.

«Я про Гладышева уже говорил, когда он только на замену выходил в «Динамо». Я сразу говорил, что неплохой паренёк: левая нога, нестандартные действия и хороший креатив. Ему нужно было найти место на поле, но Ярослав может играть на всех позициях в атаке. Для меня не новость, что он сейчас хорошо играет, забивает и отдаёт. Не сказал бы, что травма Тюкавина раскрепостила Гладышева. Он и при Косте нормально играл», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ярослав Гладышев Подробнее

Всего в нынешнем сезоне чемпионата России на счету Гладышева 25 матчей, в которых он забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

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