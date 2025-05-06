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Стала известна новая причина возможного срыва назначения Анчелотти в сборную Бразилии

Стала известна новая причина возможного срыва назначения Анчелотти в сборную Бразилии
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Назначение итальянского тренера Карло Анчелотти в сборную Бразилии может сорваться, поскольку президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес находится под угрозой отстранения от этой должности. Об этом сообщает AS.

По информации источника, отставка Родригеса может произойти в ближайшие дни. Подчёркивается, что Верховный федеральный суд Бразилии возобновил дело против Родригеса, который в 2023 году был обвинён в непрозрачном изменении правил выборов в CBF после обнаружения признаков мошенничества в документе, освобождающем его от любой ответственности.

Ранее СМИ сообщали, что назначение Анчелотти в сборную Бразилии может сорваться из-за того, что он вёл переговоры с CBF, не уведомив об этом мадридский «Реал», где он работает сейчас.

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