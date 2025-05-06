Силкин — о Гладышеве: удача одного спортсмена строится на неудаче другого

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о прогрессе форварда бело-голубых Ярослава Гладышева после травмы нападающего столичной команды Константина Тюкавина.

«Удача одного спортсмена строится на неудаче другого. Тюкавин получил травму, а у «Динамо» практически нет выбора в атаке. Именно поэтому поставили Гладышева, который воспользовался этой ситуацией. Всё очевидно. Травма Кости поспособствовала развитию Ярослава. Без этого Гладышев получал бы меньше игрового времени. Но сейчас он в составе и приносит пользу. Ярик забил два гола, когда «Динамо» играло в меньшинстве в матче с «Крыльями Советов», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ярослав Гладышев является самым результативным футболистом в составе «Динамо» в 2025 году. В весенней части сезона в активе нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Основной форвард бело-голубых Константин Тюкавин продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена, полученной в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).