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В «Зените» отреагировали на слухи о финансовой мотивации клубом соперников «Краснодара»

В «Зените» отреагировали на слухи о финансовой мотивации клубом соперников «Краснодара»
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что санкт-петербургский клуб может финансово мотивировать соперников «Краснодара».

«Зенит» будет финансово мотивировать соперников «Краснодара»? Это бред сивых кобыл», — приводит слова Медведева Odds.ru.

После 27 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 57 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. До конца нынешнего сезона РПЛ «быки» встретятся с московским ЦСКА (10 мая), «Оренбургом» (17 мая) и «Краснодаром» (24 мая). В оставшихся трёх турах «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» (10 мая), «Ростовом» (18 мая) и «Ахматом» (24 мая).

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