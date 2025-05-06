«Это позор». Президент УЕФА Чеферин — о футбольной инфраструктуре в Италии

Президент УЕФА Александер Чеферин жёстко раскритиковал невнимание итальянских властей к футбольной инфраструктуре на Аппенинах.

«Я считаю, что итальянская футбольная инфраструктура — это позор. Вы — одна из крупнейших футбольных держав, вы побеждали на чемпионатах мира и Европы, выигрывали Лигу чемпионов. И в то же время у вас худшая инфраструктура среди крупных стран. Честно говоря, я немного устал от этих итальянских разговоров об инфраструктуре, потому что всё это просто слова. Надеюсь, Италия что-то предпримет. Клубы нуждаются в помощи со стороны правительства, муниципалитетов и даже частных инвесторов. Пришло время действовать, потому что ситуация очень плохая», — приводит слова Чеферина Sport Mediaset.

Наапомним, в 2032 году Италия совместно с Турцией примет чемпионат Европы по футболу.