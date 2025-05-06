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CNBC: «Реал» — самый дорогой клуб мира стоимостью в $ 6,7 млрд, «МЮ» — второй

CNBC: «Реал» — самый дорогой клуб мира стоимостью в $ 6,7 млрд, «МЮ» — второй
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Мадридский «Реал» является самым дорогим клубом мира в 2025 году, согласно оценке издания CNBC. Испанский гранд оценивается в $ 6,7 млрд. Доход «сливочных» составил $ 1,13 млрд. На второй строчке располагается «Манчестер Юнайтед», оценивающийся в $ 6 млрд. Замыкает тройку лидеров «Барселона» ($ 5,65 млрд).

Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии CNBC:

  1. «Реал» Мадрид (Испания) — $ 6,7 млрд;
  2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — $ 6 млрд;
  3. «Барселона» (Испания) — $ 5,65 млрд;
  4. «Ливерпуль» (Англия) — $ 5,4 млрд;
  5. «Манчестер Сити» (Англия) — $ 5,2 млрд;
  6. «Бавария» (Германия) — $ 5,1 млрд;
  7. «ПСЖ» (Франция) — $ 4,55 млрд;
  8. «Арсенал» (Англия) — $ 4 млрд;
  9. «Тоттенхэм» (Англия) — $ 3,55 млрд;
  10. «Челси» (Англия) — $ 3,5 млрд.
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