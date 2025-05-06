CNBC: «Реал» — самый дорогой клуб мира стоимостью в $ 6,7 млрд, «МЮ» — второй

Мадридский «Реал» является самым дорогим клубом мира в 2025 году, согласно оценке издания CNBC. Испанский гранд оценивается в $ 6,7 млрд. Доход «сливочных» составил $ 1,13 млрд. На второй строчке располагается «Манчестер Юнайтед», оценивающийся в $ 6 млрд. Замыкает тройку лидеров «Барселона» ($ 5,65 млрд).

Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии CNBC:

«Реал» Мадрид (Испания) — $ 6,7 млрд; «Манчестер Юнайтед» (Англия) — $ 6 млрд; «Барселона» (Испания) — $ 5,65 млрд; «Ливерпуль» (Англия) — $ 5,4 млрд; «Манчестер Сити» (Англия) — $ 5,2 млрд; «Бавария» (Германия) — $ 5,1 млрд; «ПСЖ» (Франция) — $ 4,55 млрд; «Арсенал» (Англия) — $ 4 млрд; «Тоттенхэм» (Англия) — $ 3,55 млрд; «Челси» (Англия) — $ 3,5 млрд.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: