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Шикунов: Станкович зарубил Хлусевича — решил, что тот уступает Денисову

Шикунов: Станкович зарубил Хлусевича — решил, что тот уступает Денисову
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал слухи о возможном переходе защитника красно-белых Даниила Хлусевича в «Краснодар» в летнее трансферное окно.

«Не могу сказать, поможет ли Хлусевич «Краснодару». Это специфичная команда со своей игрой. Однако у Даниила есть все качества, чтобы влиться в «Краснодар». Станкович не видит Хлусевича в «Спартаке» — просто зарубил. Возможно, что-то произошло между ними, или Деян просто решил, что тот уступает Денисову», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее источник, близкий к окружению игрока, сообщил «Чемпионату», что «Краснодар» проявляет интерес к защитнику «Спартака». В текущем сезоне Хлусевич принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года.

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