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Игорь Ледяхов: Вендел — конструктор атак «Зенита», без него возникнут проблемы

Игорь Ледяхов: Вендел — конструктор атак «Зенита», без него возникнут проблемы
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Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о травме полузащитника «Зенита» Вендела, из-за которой он может уже не появиться на поле в нынешнем сезоне.

«Отсутствие Вендела скажется на «Зените» в оставшихся матчах. Он — ведущий игрок середины поля и конструктор всех атакующих действий команды. У «Зенита» возникнут определённые проблемы. При этом у петербуржцев достаточно большая обойма футболистов — Вендела можно кем-то заменить. В оставшихся трёх матчах нужно мобилизовать все силы, чтобы не потерять очки. Это проблема, но она решаема», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вендел Подробнее

Напомним, бразилец получил повреждение 4 мая в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1). Всего в нынешнем сезоне чемпионата России Вендел сыграл 22 матча, в которых забил один гол и отдал 10 результативных передач.

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