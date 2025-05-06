Игорь Ледяхов: Вендел — конструктор атак «Зенита», без него возникнут проблемы

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о травме полузащитника «Зенита» Вендела, из-за которой он может уже не появиться на поле в нынешнем сезоне.

«Отсутствие Вендела скажется на «Зените» в оставшихся матчах. Он — ведущий игрок середины поля и конструктор всех атакующих действий команды. У «Зенита» возникнут определённые проблемы. При этом у петербуржцев достаточно большая обойма футболистов — Вендела можно кем-то заменить. В оставшихся трёх матчах нужно мобилизовать все силы, чтобы не потерять очки. Это проблема, но она решаема», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, бразилец получил повреждение 4 мая в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1). Всего в нынешнем сезоне чемпионата России Вендел сыграл 22 матча, в которых забил один гол и отдал 10 результативных передач.