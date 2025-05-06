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«Аль-Хиляль» предложил Бруну Фернандешу зарплату в £ 65 млн в год — Daily Mail

«Аль-Хиляль» предложил Бруну Фернандешу зарплату в £ 65 млн в год — Daily Mail
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«Аль-Хиляль» предложил 30-летнему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу трёхлетний контракт с заработной платой в £ 65 млн в год. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, на текущий момент португальский футболист ещё не ответил на это предложение. Саудовский клуб хочет завершить эту сделку до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

Подчёркивается, что «Аль-Хиляль» находится в поисках звёздного игрока после того, как нападающий Мохамед Салах решил остаться в «Ливерпуле». Саудовский клуб готов потратить £ 500 млн, выделенных на египетского футболиста, для других крупных трансферов.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 18 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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