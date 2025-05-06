«Бавария» презентовала выездную форму на сезон-2025/2026

Мюнхенская «Бавария» совместно с техническим партнёром adidas представила выездной комплект формы белого цвета на сезон-2025/2026. Как сообщает официальный сайт чемпионов Германии, новая форма будет посвящена 20-летнему юбилею домашнего стадиона клуба. Изображение «Арены Мюнхен» будет нанесено на заднюю часть воротника футболки.

Фото: официальный сайт «Баварии»

Фото: официальный сайт «Баварии»

Сообщается, что впервые футболисты «Баварии» выйдут на поле в новых футболках уже в субботу, 10 мая. В рамках 33-го тура Бундеслиги «Бавария» примет на своём поле «Боруссию» Мёнхенгладбах уже в новой игровой экипировке. Кроме того, этот матч станет последним на «Арене Мюнхен» для ветерана «Баварии» Томаса Мюллера, который покинет команду в конце сезона.