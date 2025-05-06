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Защитник «Спартака» Абена может перейти в «Слован» — источник

Защитник «Спартака» Абена может перейти в «Слован» — источник
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Главный тренер братиславского «Слована» Владимир Вайсс заинтересован в услугах 30-летнего защитника московского «Спартака» Миэнти Абены. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, в контракте суринамского футболиста есть пункт, согласно которому красно-белые могут разорвать трудовой договор за небольшую компенсацию, если Абена проведёт менее 15 матчей за сезон. На текущий момент 30-летний защитник принял участие в семи матчах РПЛ и в пяти встречах Фонбет Кубка России.

Абена выступал за «Слован» с 2019 по 2023 год. Под руководством Вайсса суринамский футболист становился чемпионом Словакии в 2022 году.

Абена перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» минувшим летом. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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