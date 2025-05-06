Шикунов: Осипенко и Комличенко — глыбы «Ростова», их уход станет большой потерей

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Максима Осипенко и форварда Николая Комличенко из «Ростова» в «Краснодар».

«Осипенко и Комличенко станут большими потерями для «Ростова». Это два топовых футболиста для ростовчан. Глебов уже ушёл, и из «монстров» остались Максим и Николай. Они являются глыбами «Ростова». Столько лет играют за команду. Осипенко — футболист сборной России. Я считаю его лучшим российским центральным защитником.

Многое зависит от того, как «Ростов» сработает в трансферное окно. Возможно, уже кого-то приметили для подписания. Незаменимых не бывает — все куда-то уходят. Проблем нет. Сколько раз из команды уходили лидеры? Конечно, болельщику обидно, что лидеры уходят, но куда денешься?» — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне на счету Максима Осипенко 10 голов и четыре результативные передачи за «Ростов» во всех турнирах. Всего защитник принял участие в 35 матчах за клуб. Нападающий Николай Комличенко, который является воспитанником «Краснодара», принял участие в 33 матчах, забил восемь голов и пять раз результативно ассистировал партнёрам по команде. По данным журналиста Ивана Карпова, интерес к игрокам проявляет «Краснодар».