Экс-хавбек «Зенита» Паредес не играет в «Роме» с апреля из-за пункта в договоре — Gazzetta

Чемпион мира 2022 года, бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес остался на скамье запасных итальянской «Ромы» в трёх последних матчах команды в Серии А из-за пункта в контракте. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер римлян Клаудио Раньери не задействует футболиста, чтобы не активировать выплату бонусов в размере € 2 млн.

По данным источника, при переходе Леандро Паредеса из «ПСЖ» в «Рому» в августе 2023 года в договор был включён пункт о выплате французской команде € 2 млн в качестве бонусов при достижении игроком отметки в 80 матчей за клуб. В последний раз Паредес появлялся на поле 13 апреля в матче 32-го тура Серии А с «Лацио» (1:1).

«Рома» приобрела Паредеса за € 5,65 млн перед стартом прошлого сезона. Всего на счету игрока 133 матча за «Рому» во всех турнирах, в которых аргентинец забил 11 голов и записал на свой счёт 11 результативных передач. Ранее Паредес выступал за «Рому» с 2014 по 2017 год, после чего перешёл в «Зенит» за € 23 млн.