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Ямаль продлит контракт до 2030 года, «Барселона» объявит о пролонгации летом — Sport.es

Ямаль продлит контракт до 2030 года, «Барселона» объявит о пролонгации летом — Sport.es
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17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль продлит контракт с каталонским клубом до 2030 года. Об этом сообщает Sport.es. Действующее трудовое соглашение вингера с испанским грандом рассчитано до лета 2026 года.

По информации источника, сине-гранатовые объявят о продлении контракта с Ямалем грядущим летом, после 13 июля, когда ему исполнится 18 лет и он будет вправе заключить долгосрочное трудовое соглашение.

Не раскрывается заработная плата нападающего по новому контракту, однако подчёркивается, что она будет намного выше нынешней. Кроме того, существенно увеличится сумма отступных за Ламина.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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