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Экс-тренер Хлусевича считает, что переход в «Краснодар» может пойти игроку на пользу

Экс-тренер Хлусевича считает, что переход в «Краснодар» может пойти игроку на пользу
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Российский тренер Владислав Тернавский, работавший в тульском «Арсенале» в период выступления за клуб защитника Даниила Хлусевича, высказался о возможном переходе игрока из «Спартака» в «Краснодар».

«Станкович не ставит Хлусевича. Когда нет доверия тренера, надо менять ситуацию. Возможно, поменять команду. Сидеть полгода без игровой практики — очень тяжело! Я с Даниилом на связи, он не опускает руки. Это самое главное качество.

Если он перейдёт в «Краснодар», то это будет ему на пользу. Потому что футболисту надо играть. У него хороший возраст. Сидеть на скамейке — плохо», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее источник, близкий к окружению игрока, сообщил «Чемпионату», что «Краснодар» проявляет интерес к защитнику «Спартака». В текущем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года.

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