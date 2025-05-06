Зане может перейти в «Барселону», игрок не договорился с «Баварией» о контракте — Sport.es

29-летний нападающий «Баварии» Лерой Зане не смог достичь соглашения о продлении контракта с мюнхенским клубом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сделка сорвалась в последний момент, когда стороны договорились о сроке нового трудового соглашения и о заработной плате.

«Барселона» проинформирована о ситуации с Зане. Каталонский клуб рассматривал его покупку два года назад, но цена на нападающего была завышенной. Однако велика вероятность, что грядущим летом Зане станет свободным агентом, и его можно будет подписать бесплатно. Кроме того, агентом немецкого вингера является Пини Захави, представляющий интересы главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика и нападающего Роберта Левандовского.

В нынешнем сезоне Зане принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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