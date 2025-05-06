Экс-игрок «Спартака» Тернавский: предложений нет, но работать хочется

Чемпион и обладатель Кубка России 1994 года, бывший игрок «Спартака» Владислав Тернавский, до декабря 2024 года тренировавший «Тверь» во Второй лиге, заявил, что готов рассматривать предложения от других команд.

«Пока у меня нет предложений. Я готов рассматривать варианты. В декабре прошлого года закончился контракт в «Твери». Продлевать не стали. Жду предложений с удовольствием. Работать хочется! Я, как и футболист, две недели дома побыл — и хочется работать», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, за свою карьеру в качестве главного тренера, помимо «Твери», 56-летний Тернавский также возглавлял подольский «Витязь» и реутовский «Приалит». Также он возглавлял молодёжную команду тульского «Арсенала».